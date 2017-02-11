Адвокат: Терміни притягнення до відповідальності "суддів Майдану" спливають

Терміни притягнення до відповідальності "суддів Майдану" спливають, однак у ВРП не мають точної інформації щодо термінів по кожній справі.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив адвокат активістів Автомайдану Роман Маселко.

"7 квітня 2016 року Вищій раді юстиції передано справи щодо 305 "суддів Майдану", з цього часу ВРЮ відкрила провадження лише стосовно 45 суддів. Інші 260 чекають своєї черги", - зазначив він.

Маселко додав, що по більшості зі згаданих справ вже спливає термін притягнення до відповідальності - 3 роки з дати винесення рішення.

"Попросили ВРП (Вищу раду правосуддя) надати інформацію, коли закінчуються терміни щодо кожної справи, але нам відповіли, що така інформація "не була створена у процесі діяльності ВРП", - зазначив адвокат.

У свою чергу начальник відділу взаємодії зі ЗМІ в Вища рада правосуддя Оксана Лисенко прокоментувала повідомлення Маселка та зазначила, що після набуття чинності закону про ВРП 5 січня "процес пішов знову".

"12 січня було засідання і прийнято рішення про реорганізацію і набуття повноважень членами ВРП. Тоді були сформовані дисицплінарні палати, перше засідання яких відбулося 8 лютого 2016 року та відкрито провадження за заявами ТСК", - зазначила Лисенко. Вона уточнила, що дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду Юлії Зоркіної, щодо судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Михайла Ротмістренка, щодо судді Солом’янського райсуду Києва Світлани Кушнір, щодо судді Вишгородського райсуду Київської області Олени Скарлат та щодо судді окружного адмінсуду Києва Олени Соколової.

При цьому Лисенко зазначила, що "доповідачі з ВРП строки знають, а статистика аналітичним відділом саме з цього питання не ведеться".

"Усі чекають цифру 305 суддів, а такої цифри бути не може. Є понад 2 тисячі звільнених суддів з різних підстав за цей період і понад 300 - за порушення присяги. Вже з цієї цифри звільнено 31 суддю - "за справи Майдану". Як тільки новий закон набув чинності - відкриваються нові справи... Відповідальність - індивідуальна, є підстави для звільнення - судді були звільнені", - додала Лисенко.