Білорусь скасувала заборону на в'їзд для Жадана

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Субота, 11 лютого 2017, 19:54

Білорусь скасувала заборону на в'їзд для українськго письменника Сергія Жадана.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода". 

"Те, що питання вирішилося позитивно, це гарне свідоцтво, що протиріч між  нами немає. Дуже розраховую, що це - не тенденція, а випадковість", - зазначив Жадан, пише видання.

Також письменник у своєму Facebook зазначив: "Дуже тішуся можливості й далі відвідувати Білорусь і поглиблювати українсько-білоруські культурні зв'язки".

"Здоровий глузд і почуття гідності перемагають все, що було написане в путінських темниках.... Побачимось у травні в Мінську на концерті", - додав Жадан.

Як відомо, Сергія Жадана було затримано у Мінську в ніч на 11 лютого та повідомлено про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін.

Посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі з метою отримання офіційного пояснення про причини затримання Жадана. Окрім того до МЗС України було викликано посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола, а міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що мав телефонну розмову з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм щодо затримання Жадана.

Українська правда 

Теми: Білорусь Росія візи
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Коментарі — 3
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IP: 80.83.235.---Землячек Сибирский12.02.2017 01:13
От любви до ненависти... От зрады до перемоги... Зыбко как-то все, непостоянно. То любим белорусов, то ненавидим, то бацьку неполноценным выставляем, то лизнуть норовим. Неправильно это. Правила поведения играющихся в песочнице дошкольнят негоже переносить на межгосударственные, международные отношения.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович11.02.2017 21:24
Ну слава Богу,батько Лукашенко одумався.
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IP: 91.196.178.---Logic200911.02.2017 21:17
Російський ПЕН(ь) згнив.
Білоруський, на щастя, ні.
«Жыве́ Белару́сь!»
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