Масштабне ДТП у Києві: загинула жінка, постраждали діти й вагітні

В результаті масштабного ДТП на вулиці Вадима Гетьмана в Києві загинула жінка, госпіталізовано 9 осіб.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, загинула мати, а батько і двоє дочок 3 і 7 років у реанімації. Також серед постраждалих дві вагітні жінки.

"Попередньо, бус Мерседес вилетів на зустрічну в Фіат з сім'єю і зачепив Ауді", - йдеться в повідомленні.

По обидва боки від ДТП утворився великий затор.