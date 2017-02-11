Масштабне ДТП у Києві: загинула жінка, постраждали діти й вагітні

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Субота, 11 лютого 2017, 22:31

В результаті масштабного ДТП на вулиці Вадима Гетьмана в Києві загинула жінка, госпіталізовано 9 осіб.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, загинула мати, а батько і двоє дочок 3 і 7 років у реанімації. Також серед постраждалих дві вагітні жінки.

"Попередньо, бус Мерседес вилетів на зустрічну в Фіат з сім'єю і зачепив Ауді", - йдеться в повідомленні.

По обидва боки від ДТП утворився великий затор.

Теми: Київ ДТП
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