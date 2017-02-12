У НАТО повідомили про посилення російської пропаганди і дезінформації

У НАТО повідомили про різке збільшення обсягу російської пропаганди та дезінформації з моменту анексії Криму.

Про це заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Reuters.

Серед старших посадових осіб НАТО і Євросоюзу зростає стурбованість з приводу здатності Росії використовувати телебачення та інтернет для розповсюдження того, що називається фейковими новинами.

За даними Північноатлантичного альянсу, російські медіакомпанії Sputnik і Russia Today (RT) неодноразово публікували фальшиві матеріали.

"НАТО має справу з суттєвим зростанням обсягів російської пропаганди та дезінформації з моменту незаконної анексії Криму", - заявила Лунгеску.

За її словами, заснований альянсом в 2014 році, спеціальний сайт зареєстрував 32 російських міфи про НАТО, які систематично використовуються в матеріалах Sputnik, RT і ряду інших ЗМІ, які належать або контролюються російським урядом.

Лунгеску, в якості одного з останніх прикладів, назвала публікацію російським сайтом life.ru змонтованого аудіозаписи голосу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і російського пародиста, що зображав президента України Петра Порошенка, який нібито спілкувався з ним по телефону.

"Цього дзвінка ніколи не було, і це був очевидний випадок дезінформації", - підкреслила вона.

Лунгеску привела ще один приклад дезінформації: в липні 2016 року Sputnik, RT і інші російські сайти опублікували репортажі про пожежу на базі НАТО в Ізмірі, назвавши його саботажем після спроби держперевороту в Туреччині.

"Ми зв'язалися з Sputnik, RT і іншими, щоб внести правки в цю інформацію, оскільки пожежа виникла в лісі, на певній відстані від бази, і не мала до неї жодного відношення", - говорить Лунгеску.

Росія завжди заперечувала спроби втручань у внутрішні справи інших держав. Російські державні ЗМІ, які є пропагандистськими рупорами Кремля, заявляють, що вони представляють альтернативну точку зору, яку ігнорують західні ЗМІ.