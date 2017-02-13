Бойовики порушують тишу, сили АТО дадуть адекватну відповідь – штаб

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Понеділок, 13 лютого 2017, 16:50

Сили АТО будуть вести вогонь у відповідь, якщо бойовики продовжать свої обстріли, порушуючи угоди про припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook, поширеному в понеділок ввечері.

"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї", – йдеться в повідомленні.

Так, на донецькому та маріупольському напрямках окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 122 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 мм мінометів.

"У штабі АТО застерігають, у разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16.30 та з метою уникнення втрат серед особового складу, сили АТО будуть вимушені відкривати адекватний вогонь у відповідь", – наголошують у штабі.

Зазначається, що про це рішення вже попереджено Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська правда

Теми: АТО
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