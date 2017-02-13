Міноборони пообіцяло сформувати кримськотатарський підрозділ

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Понеділок, 13 лютого 2017, 16:52

Міністр оборони Степан Полторак заявив про готовність розглянути заяви членів громадської організації "Аскер" про включення їх до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Це питання обговорювалося у понеділок, 13 лютого, під час зустрічі міністра оборони Степана Полторака та народного депутата, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"ЗС України готові розглянути заяви членів громадського об’єднання "Аскер", які виявитимуть у порядку, передбаченому законодавством України, добровільне бажання служити в ЗС України", - йдеться у повідомленні за результатами переговорів.

Полторак і Чубаров досягли домовленості, що формування військового підрозділу, до якого увійдуть кримські татари, відбуватиметься з урахуванням віросповідання та традицій особистого складу.

Окрім цього, заявляють у відомстві, будуть створені умови дотримання релігійних потреб віруючих різних релігійних конфесій, а саме – до душпастирської роботи залучатимуться представники різних віросповідань.

По завершенню зустрічі міністр оброни та голова кримських татар дійшли висновку, що інцидент, що стався вночі 13 лютого на Чонгарі, вичерпано.

 
Фото: прес-служба Міноборони

Як повідомлялося, у ніч з неділі на понеділок на Чонгарі стався інцидент між військовослужбовцями ЗСУ та членами громадської організації "Аскер" – батальйоном ім. Номана Челебіджихана, який формується.

Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування "Південь" і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з Кримом, облаштовували за наказом командира бойові позиції.

За словами Ленура Іслямова, представники "Аскера" про це не знали. Вони побачили, що біля них, в безпосередній близькості, люди в балаклавах щось роблять. Виник словесний конфлікт, який в підсумку закінчився псуванням майна "Аскера".

За інформацією УП, батальйону ім. Номана Челебіджихана мають присвоїти номер військової частини, але поки цього не сталося.

Опівдні Чубаров написав у Facebook, інцидент на Чонгарі між ЗСУ та кримськотатарською організацією "Аскер" вичерпаний.

Українська правда

Теми: Крим Збройні сили Міноборони
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IP: 109.248.77.---Ан Московскии13.02.2017 18:29
Крым то наш клоуны
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IP: 91.225.121.---DND13.02.2017 18:05
Досвід Княжич вже розповсюджують на тітушок із ЗСУ
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