Прокуратура програла апеляцію газовим фірмам Злочевського

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Понеділок, 13 лютого 2017, 17:06

Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла апеляцію компаніям екс-міністра екології Миколи Злочевського у справах про позбавлення їх спецдозволів на видобуток газу.

Про це свідчать ухвали Київського апеляційного адмінсуду від 2 лютого, оприлюднені 10 лютого.

Йдеться про ПрАТ "Техноресурс", що має дозвіл на видобуток природного газу на Володимирівському родовищі (Сумська область) і ТОВ "Парі", що має дозвіл на видобуток природного газу на Шереметівському родовищі (Чернівецька область).

Ще в грудні 2016-го САП звернулась до суду про визнання недійсними цих спецдозволів. Прокуратура стверджувала, що фірми не мали погоджень на передачу надр у користування від Сумської і Чернівецької облрад.

Однак суд першої інстанції залишив позови без розгляду, зазначивши, що прокуратура пропустила 6-місячний строк звернення.

САП подала апеляцію, в якій повідомила, що вважає, що строк звернення потрібно відраховувати з серпня 2016-го, коли вона отримала листи від Держслужби геології. Як стверджує прокуратура, у цих листах Держгеологія відмовилась від належного захисту інтересів держави.

Однак суд апеляцію не задовольнив. Суд вирішив, що Держслужба геології не має повноважень для усунення порушень, зазначених у позові.

Крім того, суд вважає, що САП було відомо про порушення ще з січня 2016-го. Саме в січні 2016-го НАБУ отримало листи Чернівецької і Сумської облрад в рамках розслідування кримінального провадження щодо спірних спецдозволів. САП здійснює керівництво у розслідуваннях НАБУ, а тому, вважає суд, мала знати про ці листи.

Як відомо, у грудні 2016-го першого заступника голови фракції Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії чоловіка, схожого на Миколу Злочевського. Пізніше Кононенко заперечив, що мав зустріч зі Злочевським.

У листопаді 2016-го ГПУ закрила справу проти Злочевського, якого підозрювали у незаконному збагаченні, ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

Компанії групи Burisma Holdings Злочевського відшкодували державному бюджету 180 млн грн.

Ірина Салій, УП

Теми: Злочевський
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович13.02.2017 17:25
І головне тут,що Злочевського бачили у Відні,у ресторані разом з Кононенком. Ну ніякі суди не страшні в Україні після зустрічі з Кононеком! Ну що пани прокурори,получили по сусалам! Ото ж і я кажу! А що скаже шановний Юрій Віталійович?
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