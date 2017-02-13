Суддя, що переслідувала Автомайдан, не потрапить на з'їзд

Голову Голосіївського райсуду Києва Олену Первушину, яка причетна до переслідування активістів Майдану, не обрали делегатом на з'їзд суддів щодо обрання членів Вищої ради правосуддя.

Про це на сторінці в Facebook повідомляє адвокат "Автомайдану" Роман Маселко.

"Первушина, яка спеціально звільнилась з голови суду, щоб стати членом Вищої ради правосуддя НЕ обрана делегатом на З'їзд суддів", – пише Маселко.

Раніше він застерігав, що Первушина планує стати членом Вищої ради правосуддя, а для цього їй потрібно бути делегатом на з'їзд.

Як відомо, позачерговий з’їзд суддів України щодо обрання членів Вищої ради правосуддя відбудеться 14–15 березня 2017 року.

Як повідомлялося, 24 листопада 2016 року за скаргою Первушиної прокуратура провела обшуки у активіста Автомайдану Миколи Сідоркіна. Згідно зі скаргою Первушиної, активісти нібито намагалися чинити "психологічний вплив" на неї і суддів.

Пізніше Маселко повідомив, що обшук в квартирі Сідоркіна пов'язаний з тим, що він брав участь у проекті Prosud, який досліджував декларацію Первушиної.

Суддя не задекларувала квартири і машини, проте активісти помітили, що у Первушиної є будинок і машина в користуванні. Сідоркін брав участь в цьому розслідуванні.

Українська правда