Українці вважають однаково винними у війні на Донбасі олігархів і Росію

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Понеділок, 13 лютого 2017, 19:10

Українці однаковою мірою вважають, що війна на Донбасі триває тому, що вона вигідна українському уряду і олігархам, і тому що Росія не виводить свої війська.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС на замовлення громадської організації "Детектор медіа".

65,5% респондентів вважають, що війна на Донбасі триває тому, що вона вигідна українському уряду і олігархам, 15,9% висловили протилежну думку.

У той же час 70,7% українців вважають, що війна на Донбасі триває тому, що Росія не виводить свої війська. Не згодні з цим 15,8%.

З твердженням, що Росія і "ЛНР/ДНР" цілеспрямовано зривають перемир'я і Мінський процес, згодні 66,4% українців, 15,5% так не вважають. Український уряд в цьому звинувачують 38,8%. Не згодні з тим, що Мінський процес зриває Київ, 39,6% опитаних.

За результатами опитування, не згодні з твердженням, що взимку 2014 року в Києві відбувся незаконний збройний переворот 48,3% опитаних, тоді як згодні 34,3%. "Народною революцією" його вважають 56,4%, не згодні з цим 28,3%.

Опитування провели з 3 до 12 грудня 2016 року, було опитано 2040 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах України, підконтрольних уряду.

Українська правда

Теми: Росія Донбас
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