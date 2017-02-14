Лещенко просить відсторонити Мельничука на 5 засідань за порваний піджак

Народний депутат Сергій Лещенко подав заяву у регламентний комітету Верховної Ради з проханням оцінити дії нардепа від БПП Івана Мельничука, який порвав йому піджак у парламенті.

Про це Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мною було подано заяву до Регламентного комітету, який повинен дати оцінку тому, що відбувалося. Цей комітет раніше скаржився, що ніхто до них не звертається і тому немає практики покарання у вигляді відсторонення на п'ять засідань. Так ось, тепер відмазка не проходить", - написав він.

"Поки не прийнято Етичний кодекс, будемо вводити політичну культуру точковими заходами. Наприклад, створюючи прецеденти", - додав він.

Як відомо, 9 лютого народний депутат з фракції БПП Іван Мельничук намагався побити іншого депутата Сергія Лещенка через пост у Facebook.

У результаті бійки Лещенку відірвали рукав піджака.

Українська правда