Лозовий каже, що його кличуть у НАБУ через заяву Онищенка

Національне антикорупційне бюро викликало на допит народного депутата "Радикальної партії" Андрія Лозового.

Про це повідомив сам політик на Facebook.

"Викликає детектив четвертого відділу детективів другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів НАБУ. Міг би хто і солідніше на допит викликати - депутат, все-таки. Клерк, який оформляв документ - міг би хоч тему вказати. Для пристойності", - зазначив Лозовий.

Документ оприлюднив Лозовий на своєму Facebook

"У листі НАБУ до мене із викликом на допит не вказана причина допиту. За моєю інформацією, кличуть як свідка у справі про продаж посади міністра екології менеджеру олігарха Олександра Онищенка Ігорю Шевченку", - додав він.

Лозовий передбачив, що якщо справу доведуть до кінця, "кримінальну відповідальність нестимуть президент Петро Порошенко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, які тупо продали цю посаду Онищенку-Кадирову".

Нардеп пообіцяв прийти на допит у НАБУ з усіма документами.

Як відомо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляв, що вимагає від НАБУ розслідувати заяву депутата "Волі народу" Олександра Онищенка про те, що президент Петро Порошенко нібито вимагав у бізнесмена Ріната Ахметова $ 200 млн за зняття арешту з рахунків "Нафтогазвидобування".

Раніше видання "Страна.ua" опублікувало розповідь Онищенка про те, як Порошенко нібито за допомогою міністра екології Ігоря Шевченка намагався повернути компанію "Нафтогазвидобування", власником якої є Рінат Ахметов.

Українська правда