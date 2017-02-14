Оприлюднили нове відео розстрілів на Інститутській
У справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео. Його суду надали представники потерпілих.
Як повідомляє Громадське, 14 лютого відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва, його було долучено до справи.
На кадрах, які ймовірно, знімалися з готелю "Україна", видно, що вогонь ведеться з-за вантажівок, які стоять перед бетонними барикадами.
На відео можна розгледіти спалахи та порохові гази з-за барикади — вогонь ведуть особи у чорній формі — і одночасно протестувальників, які падають від поранень на Інститутській.
Саме за ці барикади відходили і перебували тривалий час, зокрема, особи у формі спецпідрозділу "Беркут".
Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео надійшло на пошту одному з них.
На думку прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ Романа Псюка, ці кадри свідчать про те, що наступу з боку протестувальників не було. Метою було підпалити шини і створити димову завісу.
У свою чергу, адвокат екс-бійців "Беркуту" Маринченка та Аброськіна Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової інформації.
"Давайте не казати того, чого немає. Треба дочекатися експертизи по балістиці", — сказав він.
Горошинський також вважає, що на суд чиниться тиск.
Як відомо, на лаві підсудних в справі про розстріли на Майдані сьогодні лише 5 екс-бійців київського "Беркуту". 21 підозрюваний знаходяться у розшуку.
Як повідомляють у ГПУ, 13 "беркутівців" отримали громадянство РФ, ще двоє посвідку на проживання.
Нагадаємо, 48 людей загинули в результаті розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року. 80 осіб отримали поранення саме від обстрілів з боку "Беркуту".
Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
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