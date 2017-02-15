Жебрівський про блокаду: проводити масові акції біля лінії фронту небезпечно

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Середа, 15 лютого 2017, 00:22

Проводити масові акції біля лінії фронту небезпечно.

Про це голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу сказати ще одну річ із приводу блокування залізничної колії. Я думаю, що справжні учасники бойових дій мене зрозуміють. Якою б не була причина, але проводити масові акції за кілька кілометрів від лінії фронту, в тилу нашого війська, вкрай, м’яко кажучи, небезпечно. Тим більше, що ці акції щораз більше набирають політичного забарвлення", - написав він.

Як відомо, 16 грудня 2016-го бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

25 січня на знак протесту проти торгівлі з окупантами учасники акції заблокували залізницю на Луганщині між станціями Світланове та Шипілове, через що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу.

28 січня у "штабі блокади" заявили, що мають намір розширити акцію, а 10 лютого заявили про перекриття залізниці "Ясинувата-Костянтинівка".

Читайте докладніше в матеріалі "Економічної правди": Про надзвичайний стан, віялові відключення та маніпуляції.

Теми: Жебрівський блокада
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IP: 109.95.47.---Fry15.02.2017 01:01
Сравнение боевого генерала Скоропадского с нынешней проворовавшейся властью, делающей деньги на крови во время войны, является совершенно неуместным, п. Жебривский. Вы бы еще своего шефа со Степаном Бандерой сравнили. А догадываетесь, как бы он поступил с такими "защитниками экономических интересов Украины"? И правильно бы сделал, поскольку торговля с врагом - это государственная измена, карающаяся высшей мерой наказания.
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