Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського

Фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Згідно з інформацією журналістів, аналіз документів вказує на те, що Злочевський залишається єдиним бенефіціарним власником Burisma Group.

ТОВ "Парі" – це одна з чотирьох газодобувних фірм Burisma Group, за весь 2016 рік продала газ на 270 мільйонів гривень. Частину – своїм же компаніям з Burisma Group для подальшого перепродажу.

"Решта видобутого газу була поставлена напряму справжнім VIP-клієнтам – фірмам президента Петра Порошенка, народного депутата Ігоря Кононенка та заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського", - зазначають журналісти.

Зокрема, "Пісківський завод скловиробів" у 2016 році заплатив за газ фірмі Злочевського майже 100 мільйонів гривень.

Власниками заводу є фонд "Прайм Ессетс Кепітал" Порошенка та фонд "Вік" Кононенка.

"Міжнародна тенісна академія", яку заснував фонд Ігоря Кононенка, у минулому році також забезпечувалася газом "від Злочевського".

Торік фірма екс-міністра отримала від цього спортивного закладу понад один мільйон гривень за газ.

Газу на суму більше ніж 2,5 мільйона гривень у фірми "Парі" в минулому році купив "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент". Його заснували фонди трьох бізнес-партнерів – Порошенка, Кононенка та заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського.

"Таким чином, три компанії президента України та його бізнес-партнерів лише за 2016 рік сумарно сплатили фірмі Миколі Злочевського понад 100 мільйонів гривень", - підсумували журналісти.

У Порошенка, Кононенка та Гладковського відхрестилися від причетності до вказаних компаній.

У Міжнародній тенісній академії констатували, що наразі не мають договірних відносин із ТОВ "Парі". Але й не спростували, що купували газ у фірми Злочевського у 2016-му.

На Пісківському заводі скловиробів Кононенка-Порошенка на запитання, відколи і на яких умовах співпрацюють з фірмами Злочевського, відповіли наступне: "Підприємство з метою досягнення найбільш високих фінансових показників від своєї діяльності має право обирати серед низки постачальників найбільш вигідну пропозицію за багатьма критеріями. У тому числі і за ціновою ознакою… З метою утримання режиму здорової конкуренції на ринку виробників склотари на високому рівні, підприємству недоречно розкривати комерційну таємницю".

Як відомо, Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського в січні 2015 року за підозрою у незаконному збагаченні.

За рік стало відомо, що Генеральна прокуратура передала справу проти Злочевського до НАБУ.

13 вересня 2016 року суддя Печерський райсуд Києва зобов'язав ГПУ встановити розумний термін для ухвалення слідчим рішення про поновлення досудового розслідування, а також рішення про припинення розшуку Злочевського.

Пізніше з сайту МВС зняли інформаційно-статистичну картку про розшук Злочевського за запитом ГПУ.

У грудні минулого року Злочевського помітили в ресторані Відня у компаніїнардепа від БПП Ігоря Кононенка. Їх зафіксували на фото.

Генпрокуратуру зустріч Кононенка і Злочевського не зацікавила, в січні 2017 року стало відомо, що справи проти екс-міністра закрито.

Кононенко стверджує, що не мав зустрічі з колишнім міністром екології та природніх ресурсів.

23 січня 2017 року Transparency International Україна та Центр протидії корупції закликали притягнути до відповідальності співробітників ГПУ, які закрили справу Злочевського, і поновити розслідування.