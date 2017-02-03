Хуг в п'ятницю відвідає Авдіївку

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 00:22

 Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг разом з іншими спостерігачами в п'ятницю, 3 лютого, проведе патрулювання в Авдіївці.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Відзначається, що Хуг має намір оцінити ситуацію з безпекою і її вплив на життя цивільного населення.

Як відомо, у четвер ввечері бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населеннюДвоє людей загинули, є поранені.

Також бойовики посилили обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Застосовується важке озброєння.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку близько 21:15 2 лютого прогримів потужний вибух.

Ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут.

Теми: Авдіївка АТО ОБСЄ
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