Постпред США в ООН осудила засудила дії РФ на Донбасі і в Криму

3597 переглядів
1
П'ятниця, 3 лютого 2017, 00:38

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, яка тільки що замінила на цій посаді Саманту Пауер, під час першого виступу в Раді Безпеки ООН засудила агресію Росії на Донбасі.

Про це вона заявила під час засідання Радбезу в четвер, передає "Укрінформ".

"Шкода, що під час мого першого виступу тут мені доводиться засуджувати агресивні дії Росії. Шкода тому, що це повторює багато ситуацій протягом багатьох років, коли представники США повинні були це робити. Так не повинно бути. Ми хотіли б, щоб наші відносини з Росією були б краще, проте похмура ситуація на сході України вимагає явного і чіткого засудження російських дій", - заявила представник Сполучених Штатів.

Вона закликала російське керівництво негайно зупинити ескалацію насильства.

"США стоять разом з народом України, який понад три роки страждає від окупації і військової інтервенції Росії", - зазначила Хейлі.

Американський дипломат також підкреслила, що схід України - не єдина частина країни, яка страждає від агресивних дій РФ. Вона заявила, що санкції, пов'язані з Кримом, зберігатимуться поки півострів не повернеться під контроль України.

"США продовжують засуджувати і закликають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - заявила вона.

Вона також заявила, що чіткий шлях для врегулювання ситуації на Донбасі - це повна імплементація Мінських угод.

 "США продовжують підтримувати ці домовленості", - зазначила Хейлі.

Теми: США Донбас Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США змінили санкційний режим проти ФСБ Росії 2 лютого 2017, 19:14
Адміністрація Трампа ніколи не визнає анексію Криму Росією - Єльченко 2 лютого 2017, 11:54
Білий дім дозволив в'їзд в США всім власникам "грін-карт" 2 лютого 2017, 05:12
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 65.94.106.---Alexandre Kostirko03.02.2017 04:50
Ну де ці всі критики Трампа. Не тільки засудила військові дії Росії на Сході , а також наголосила що Крим- Україна і санкції залишаться у силі поки КРИМ НЕ повернеться в Україну.
Трамп не безхребетних Обама
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Постпред США в ООН осудила засудила дії РФ на Донбасі і в Криму
Поспред України в ООН: Є інформація про підготовку евакуації цивільних в Донецьку
Обстріл Авдіївки: Двоє людей загинуло і двоє отримали поранення
Бойовики обстріляли центр гумдопомоги в Авдіївці. Є загиблі
Усі новини
Освіта

Чому українські студенти їдуть до Польщі

#ГіднаCтарість

Триває флешмоб за зміни умов у будинках літніх людей