Радбез ООН: Європа закликала припинити вогонь на Донбасі
На засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ескалація на Донбасі, представники країн Європи закликали Росію припинити озброювати бойовиків і виконувати Мінські угоди.
Про це повідомляє Ліга.net.
"Потрібно, щоб Росія припинила озброювати сепаратистів і вивела свої війська, в тому числі з Криму", - сказав постійний представник Великобританії в ООН Метью Рікрофт.
Він зазначив, що слова Росії розходяться з діями і потрібно, щоб Москва почала виконувати "Мінськ".
Представник Франції в ООН Франсуа Делатр зазначив, що мета - це відновлення Україною контролю над територією в рамках міжнародно визнаних кордонів, в тому числі над Кримом. Він заявив, що разом з Німеччиною в рамках нормандського формату, Франція буде сприяти політичному вирішенню конфлікту.
Делатр також закликав Росію вплинути на бойовиків для припинення вогню.
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