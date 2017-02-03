Радбез ООН: Європа закликала припинити вогонь на Донбасі

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 01:47

На засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ескалація на Донбасі, представники країн Європи закликали Росію припинити озброювати бойовиків і виконувати Мінські угоди.

Про це повідомляє Ліга.net.

"Потрібно, щоб Росія припинила озброювати сепаратистів і вивела свої війська, в тому числі з Криму", - сказав постійний представник Великобританії в ООН Метью Рікрофт.

Він зазначив, що слова Росії розходяться з діями і потрібно, щоб Москва почала виконувати "Мінськ".

Представник Франції в ООН Франсуа Делатр зазначив, що мета - це відновлення Україною контролю над територією в рамках міжнародно визнаних кордонів, в тому числі над Кримом. Він заявив, що разом з Німеччиною в рамках нормандського формату, Франція буде сприяти політичному вирішенню конфлікту.

Делатр також закликав Росію вплинути на бойовиків для припинення вогню.

Теми: Авдіївка Донбас ООН
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Коментарі — 1
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IP: 82.145.222.---Нашихбють03.02.2017 02:21
Хто не будь пояснить, куди так поспішав головуючий В.Єльченко, надавши досхочу пословоблудити чуркіну щодо Великої Британії, США та України, нашвидкуруч закривши нинішнє засідання РБ ООН .
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