Радбез ООН: Європа закликала припинити вогонь на Донбасі

На засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ескалація на Донбасі, представники країн Європи закликали Росію припинити озброювати бойовиків і виконувати Мінські угоди.

Про це повідомляє Ліга.net.

"Потрібно, щоб Росія припинила озброювати сепаратистів і вивела свої війська, в тому числі з Криму", - сказав постійний представник Великобританії в ООН Метью Рікрофт.

Він зазначив, що слова Росії розходяться з діями і потрібно, щоб Москва почала виконувати "Мінськ".

Представник Франції в ООН Франсуа Делатр зазначив, що мета - це відновлення Україною контролю над територією в рамках міжнародно визнаних кордонів, в тому числі над Кримом. Він заявив, що разом з Німеччиною в рамках нормандського формату, Франція буде сприяти політичному вирішенню конфлікту.

Делатр також закликав Росію вплинути на бойовиків для припинення вогню.