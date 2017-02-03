Маккейн в листі закликав Трампа надати Україні летальну зброю

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 05:28

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, голова Комітету Сенату з питань збройних сил, надіслав листа президентові США Дональду Трампа, в якому висловив стурбованість з приводу атак Росії проти України, а також закликав надати оборонну летальну допомогу, яка необхідна українським збройним силам для захисту.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Насильницька кампанія Володимира Путіна націлена на дестабілізацію та розчленування суверенної України не зупиниться доки поки він не зустріне сильну та рішучу відповідь", - йдеться в листі.

"Тому, в світлі останніх російських атак та перспективи майбутньої агресії проти України, я закликаю вас використати повноваження, надані Законом про військовий бюджет США на 2017-й рік та надати оборонну летальну допомогу Україні, щоб вона могла захистити свою територію від порушень з боку Росії та її сепаратистських ставлеників", - написав Маккейн.

Він також в своєму листі закликав Трампа зберегти і розширити санкції щодо Росії

"Водночас, доки Росія продовжує окупацію Криму та дестабілізацію України, я закликаю вас, зберегти поточні санкції проти Росії. І з огляду на спробу втручання Росії в наші виборах, я закликаю вас, розширити поточні санкції проти Росії", - зазначив сенатор.

Теми: США зброя
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