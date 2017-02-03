Над Авдіївкою нависла загроза екологічної катастрофи – Хуг

Моніторингова місія ОБСЄ заявляє про потенційну загрозу гуманітарної та екологічної катастрофи в районі Авдіївки.

Про це під час прямого включення з Донецької фільтрувальної станції повідомив заступник голови української місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи", - заявив він.

За його словами, жителі Авдіївки залишилися без електрики, а також без тепла та води через перебої в роботі розташованої поблизу фільтрувальної станції в Ясинуватій.

Хуг застеріг, що ситуація може погіршитися, якщо в резервуари з хлоридом влучить снаряд.

Також, повідомив він, СММ помітила, що останнім часом кількість порушень режиму припинення вогню збільшилась і в Луганській області.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області, в районі між Попасною, Первомайськом і Троїцьким. Це одна із трьох гарячих точок уздовж усієї лінії зіткнення, де ми фіксуємо порушення з обох боків", - заявив замглави місії.

За словами Хуга, у цьому районі зараз спостерігається щільна концентрація озброєння.

Він повідомив також, що 31 січня в цілому на Донбасі СММ зафіксувала більше 11 тисяч порушень режиму "тиші". На його думку, це безпрецедентна ситуація.

Як повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій станом на 8 ранку 2 лютого, у квартирах в Авдіївці тепло і вода є - температура повітря підтримується на рівні 15-17 градусів, а воду подають за графіком із резерву.

Хуг проводив брифінг англійською мовою, при написанні новини використовувався синхронний переклад у трансляції 112 каналу.

Євген Кізілов, УП