У штабі АТО озвучили втрати за добу: 4 загиблих, 19 поранених

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 13:10

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє військовослужбовців та один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 18 бійців і один рятувальник отримали поранення.

Про це на брифінгу 2 лютого повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців і один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули, 18 військовослужбовців Збройних сил України і один співробітник ДСНС зазнали поранень", – сказав полковник.

"Двоє військових інструкторів загинули на Світлодарській дузі, 1 військовослужбовець ЗСУ і співробітник ДСНС загинули в Авдіївці. По одному військовому було поранено у Новоолександрівці, Зайцевому і Мар'їнці. У Новозванівці отримали поранення двоє бійців, шестеро військових зазнали поранень на Світлодарській дузі, 7 бійців та офіцер ДСН були поранені в Авдіївці", – уточнив втрати Мотузяник.

Як повідомлялося, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 лютого, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Ворог продовжує збройні провокації та артилерійські обстріли Авдіївки, намагаючись, зокрема, відбити зайняту силами АТО стратегічну позицію.

Українська правда

Теми: АТО
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IP: 82.145.221.---Олег Соловов03.02.2017 13:36
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