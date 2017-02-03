Генштаб оприлюднив хронологію загострення з 29 січня в Авдіївці

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 13:40

Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в  зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Інформація подана на офіційній сторінці Facebook Генерального штабу і стосується подій в районі Авдіївки.

Згідно з інформацією, обстріли в районі Авдіївки розпочалися о 4:30, а вже о 4:40 до 30 бойовиків спробували штурмувати позиції спостережного посту, їхній наступ був відбитий.

Позицію, яка в бойовиків називалася Алмаз-2 сили АТО зайняли о 6:30.

А далі в хронології розписуються численні спроби штурму бойовиками цієї позиції та обстріли, які вони здійснювали.

Українська правда

Теми: Авдіївка
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