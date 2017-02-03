Холодницький пояснив, чому вже два тижні перебуває у США

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 14:22

Керівник Спеціалізованої атикорупційної прокуратури Назар Холодницький пояснив, чому вже два тижні перебуває у США.

Про це йдеться в сюжеті "Дорожнього контролю".

Активісти зустріли Холодницького в барі готелю Hilton у компанії народного депутата від "Народного Фронту" Георгія Логвинського та інших осіб, яких опізнати не вдалося. Активісти стверджують, що там також був нардеп Андрій Артеменко від Радикальної партії Олега Ляшка.

"В Сполучених Штатах я перебуваю з 20 січня. З них лише декілька днів це є відрядження, а решта днів це була відпустка, що підтверджується офіційним наказом", - сказав Холодницький.

"Це не означає, що я буду тільки на молебному сніданку. І лише. В нас є запланована низка зустрічей, що організовані МЗС, в тому числі в держдепартаменті, який надає ключову допомогу, в тому числі політичну, антикорупційним органам, в Генінспекції США, Міністерстві юстиції США", - розповів він.

Холодницький подякував за такий візит українській діаспорі в США. За його словами, в діаспорі "хотіли побачити нові обличчя з України".

Як відомо, низка українських високопосадовців полетіли на щорічний молитовний сніданок у США. Раніше в прокуратурі "Українській правді" підтвердили, що Назар Холодницький перебував із офіційним відрядженням у США, де мав узяти участь у щорічному  молитовному сніданку з президентом США Дональдом Трампом.

Ірина Салій, УП

Теми: Холодницький НАБУ
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Коментарі — 3
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IP: 192.162.115.---Dmytro Piddubnyi03.02.2017 15:49
Нещодавно побував у Києві. В одному з підземних переходів було написано красивим почерком "ТУТ НЕМАЄ ЖИТТЯ І НЕ БУДЕ"
Невже все зроблено , щоб насолоджуватись відпусткою ТАМ , а не ТУТ ?
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IP: 192.162.115.---Dmytro Piddubnyi03.02.2017 15:47
Нещодавно побував у Києві. В одному з підземних переходів було написано красивим почерком "ТУТ НЕМАЄ ЖИТТЯ І НЕ БУДЕ"
Невже все зроблено , щоб насолоджуватись відпусткою ТАМ , а не ТУТ ?
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IP: 178.95.50.---_новий03.02.2017 15:44
А як це називається, коли державний чиновник їде у відпустку за державний кошт, та ще як далеко? Та ще чиновник, який повинен долати корупцію, а він її впроваджує!
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