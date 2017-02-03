У АП кажуть, що загостренням Кремль вивчає "поріг чутливості" Заходу

У Адміністрації президента України вважають, що загостренням бойових дій на Донбасі російська влада намагається перевірити реакцію Євросоюзу та нової влади США.

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв на брифінгу.

"На мій погляд, є перевірений спосіб, як зупинити насильство на Донбасі, зокрема й в Авдіївці, і убезпечити від подальшої ескалації насильства, – це посилити санкційний режим проти агресора. Адже саме Росія й підтримувані бойовики розпалюють насильство в цьому регіоні", – сказав він.

"По-друге, я вважаю, що ескалація насильства, зокрема в Авдіївці, – таким чином, по суті, Кремль випробовує на міцність трансатлантичне партнерство. Вона (Росія) намагається спровокувати реакцію ЄС і США", – заявив Єлісєєв.

"Я вважаю, що це певний тест для наших партнерів на те, щоб засвідчити свою жорстку позицію щодо неприпустимості таких провокативних агресивних дій", – додав він.

Єлісєєв нагадав про обстріл українського літака над Чорним морем, над територією України.

"Це випробування Росією так званого "порогу чутливості",зокрема, нової адміністрації (президента) США на безпекові загрози", – заявив він.

"Тому ми розраховуємо, що міжнародна спільнота буде потужно і наполегливо реагувати на ті дії, які зараз здійснюються російською стороною і бойовиками", – сказав представник АП.

На його погляд, "Кремль відверто роздратований економічними й політичними успіхами в Україні, і його мета – це підірвати цю стабільність у нашій державі".

"Їм не вдалося розхитати політичну ситуацію – пам’ятаєте минулий листопад-грудень? – шляхом дестабілізації політичної ситуації через різного роду "майдани". Вони зараз вирішили вдарити через Донбас для того, щоб дестабілізувати ситуацію і спровокувати політичну нестабільність", – сказав Єлісєєв.

"Але їм це не вдасться, тому що ми впевнені в собі, у нас всередині є повний консенсус щодо важливості політичної ситуації. І не менш важлива підтримка наших міжнародних партнерів, тверда підтримка – за що ми їм вдячні", – додав він.

Єлісєєв нагадав, що у понеділок на засіданні Ради міністрів ЄС у закордонних справах розглянуть ситуацію в Україні і підтримку реформ у нашій країні. Він сподівається на продовження санкцій проти Росії.

Як відомо, ситуація в контрольованій української владою Авдіївці різко загострилась 29 січня. Про вірогідні причини активізації бойових дій читайте у статті УП.

Після короткого затишшя, яке все ж не дозволило поновити електропостачання у прифронтовому місті, 2 лютого бойовики обстріляли центр гуманітарної допомоги в Авдіївці, а також посилили обстріли Мар'їнки й Красногорівки.

Олена Рощенко, УП