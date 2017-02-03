Кремль сподівається, що бойовикам на Донбасі вистачить зброї

У Кремлі сподіваються, що російським бойовикам на Донбасі вистачить боєприпасів для ведення бойових дій з українською армією.



Про це журналістам заявив 3 лютого прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНІАН.



"Я не знаю, ми не займаємося в Кремлі підрахунком боєприпасів. Сподіваємося, що у них вистачить боєприпасів для того, щоб відповідати на агресивні дії Збройних сил України", – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли у незаконних збройних формувань закінчаться боєприпаси.



При цьому він підкреслив, що Росія може діяти лише на "політико-дипломатичному фронті".

