У Міноборони заявляють, що не обстрілювали "Мотель" в Донецьку

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 14:52

Міноборони заперечує застосування балістичної ракети "Точка-У" по Донецьку.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Руснака.

"Це фейк. Не вірте цьому. Такого не було", - заявив він.

При цьому Руснак не зміг назвати причину сильного вибуху 2 лютого в Донецьку, але зазначив, що інформацію з цього питання може надати Державна служба з надзвичайних ситуацій.

 
 

Раніше сепаратистські та російські ЗМІ повідомили, що 2 лютого по Донецьку українською армією була застосована балістична ракета "Точка-У".

При цьому ніде: ні на відео, ні на фото немає воронки від попадання будь-якого боєприпасу.

Крім того, в соціальних мережах на деяких акаунтах бойовиків йдеться, що поруч із зруйнованим будинком магазину "Камуфляж" міг детонувати БК.

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IP: 195.138.86.---Kotia03.02.2017 15:41
Покине звільнимо Донецьк, правди ніхто не скаже (((
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