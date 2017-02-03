У Міноборони заявляють, що не обстрілювали "Мотель" в Донецьку

Міноборони заперечує застосування балістичної ракети "Точка-У" по Донецьку.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Руснака.

"Це фейк. Не вірте цьому. Такого не було", - заявив він.

При цьому Руснак не зміг назвати причину сильного вибуху 2 лютого в Донецьку, але зазначив, що інформацію з цього питання може надати Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше сепаратистські та російські ЗМІ повідомили, що 2 лютого по Донецьку українською армією була застосована балістична ракета "Точка-У".

При цьому ніде: ні на відео, ні на фото немає воронки від попадання будь-якого боєприпасу.

Крім того, в соціальних мережах на деяких акаунтах бойовиків йдеться, що поруч із зруйнованим будинком магазину "Камуфляж" міг детонувати БК.