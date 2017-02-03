Мер Ірпеня задекларував пам’ятник Шевченку

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 15:06

Мер Ірпеня Володимир Карплюк за 901 тис гривень придбав матеріали для пам'ятника Тарасу Шевченку.

Таку інформацію Карплюк 3 лютого подав у Національне агентство з питань запобігання корупції.

Об’єкт значиться як матеріали для виготовлення пам'ятника ім. Т.Г.Шевченка для м.Ірпінь.

Продавцем є скульптор Олесь Сидорук, який є автором  пам’ятного знака Шевченку на Аскольдовій могилі, пам’ятника Пилипу Орлику в Швеції, тощо.

Раніше Володимир Карплюк задекларував 7 квартир, з яких 4 в Україні і 3 в Польщі.

Як відомо, у липні 2016 року Генпрокуратура обшукала помешкання мера Ірпеня Володимира Карплюка.

Генпрокурор Юрій Луценко тоді заявив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

Ірина Салій, УП

Теми: Ірпінь
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