Пєсков: "Паспорти ДНР/ЛНР" ніхто не визнає

5468 переглядів
0
П'ятниця, 3 лютого 2017, 15:23

Росія не визнавала "паспорти" організацій "ДНР" і "ЛНР", були лише окремі рішення місцевої влади або компаній.

Про це у п'ятницю заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "РИА Новости".

За його словами окремі рішення "продиктовані виключно гуманітарними міркуваннями".

"Це не офіційне визнання паспортів, мова йде про окремі рішення, які могли прийматися муніципальними, місцевими органами влади, а також різними компаніями, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, керуючись необхідністю дійсно гуманітарної допомоги цим людям, які проживають в районах Донбасу", - сказав Пєсков.

За його словами ці райони "знаходиться під суворим ембарго з боку України" і "Україна не займається соціальним забезпеченням, юридичним забезпеченням, паспортним забезпеченням".

"У цих людей приходять в непридатність діючі українські паспорти, і у них немає можливості отримати будь-які інші документи", - пояснив він.

Пєсков підтвердив, що офіційно Росія не визнає паспорти бойовиків: "Ні, до сих пір ніяких зізнань не було".

В коментарі "Українській правді" заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що мешканці ОРДЛО можуть оформити чи оновити український паспорт, приїхавши на підконтрольну Києву територію.

"Людина має перетнути лінію розмежування, звернутися до державної міграційної служби, або до центру надання адміністративних послуг, як роблять всі громадяни України", - сказав він.

За його словами, ніяких проблем із цим немає. 

Теми: Донбас Путін паспорт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кремль сподівається, що бойовикам на Донбасі вистачить зброї 3 лютого 2017, 14:49
У АП кажуть, що загостренням Кремль вивчає "поріг чутливості" Заходу 3 лютого 2017, 14:33
Ремонтники чекають тиші, щоб дати в Авдіївку електрику 3 лютого 2017, 13:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кремль сподівається, що бойовикам на Донбасі вистачить зброї
У Порошенка відповіли на образливі слова Путіна: Його дратує наш успіх
НБУ: Підвищення "мінімалки" залишить без роботи близько 630 тисяч осіб
У штабі АТО озвучили втрати за добу: 4 загиблих, 19 поранених
Усі новини
Фото

15 фото, що зруйнують стереотипи про нещасних жінок у хіджабі

#MuslimBan

5 історій, як розбиває сім'ї Трампова заборона в'їзду мусульман