Естонія: Санкції проти РФ треба посилити в разі продовження ескалації на Донбасі

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 20:17

Комісія парламенту Естонії із закордонних справ вирішила посилити позиції Естонії проти Росії щодо України. Естонія вважає, що в разі продовження військової ескалації санкції слід посилити.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

"Позиції Естонії відображають наше ставлення до подій останніх днів в Східній Україні. Чи залишаться санкції проти Росії чиннними, безпосередньо залежить від виконання Мінських угод. На жаль, ми бачимо різке погіршення ситуації. В результаті загострення через прокремлівські сили військового конфлікту за останні дні загинули десятки людей. Сотні були поранені. Тому важливо, щоб Європейський союз висловив повну підтримку Україні", - сказав голова комісії у закордонних справах Марко Міхкельсон.

За словами заступника голови комісії Кейт Пентус-Розіманнус, Естонія та ЄС мають підтримати територіальну цілісність України та підкреслити необхідність припинення військових дій.

"Якщо військова ескалація на Україні і порушення Мінських угод продовжаться, то адекватна реакція на це – переглянути введені санкції і посилити їх", – сказала вона.

Нагадаємо, Євросоюз закликав припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій "значний вплив" на бойовиків на сході України і припинити бойові дії поблизу Авдіївки.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про триваючі виклики, які становить агресія Росії на сході України.

Європейська правда

Теми: Росія Донбас
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