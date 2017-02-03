Аваков показав знижку на Mitsubishi

Національна поліція України отримала документальне підтвердження про надання корпорацією Mitsubishi Motors на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Додаткова угода до договору передбачає зниження ціни для української поліції на 13%, що в абсолютних цифрах дає економію 124 млн грн. Підсумкова вартість одного автомобіля становить за фактом 47500 дол США. Таким чином, за попередніми розрахунками, Нацполіція отримує можливість закупити додатково близько 90 автомобілів", - написав він на Facebook.

Аваков підкреслив, що закупівля додаткових машин буде проводитися через систему публічних електронних торгів ProZorro.

"Згідно з додатковою угодою, відповідна частина суми, перерахованої відповідно до договору ТОВ "НІКО ДІАМАНТ", буде повернена на рахунок НПУ України протягом 15 робочих днів", - повідомив Аваков.





23 січня 2017 року детективи НАБУ почали досудове розслідування у справі про закупівлю гібридних позашляховиків "Mitsubishi Outlander PHEV" для потреб Нацполіціі.

Раніше стало відомо, корпорація Mitsubishi Motors в Україні погодилася надати знижку на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції в розмірі до 14% від початкової вартості проекту.

На закупівлю автомобілів направили гроші, отримані Україною за Кіотським протоколом.

ЗМІ повідомляли, що середня ціна гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які поліції погодилася поставити фірма з орбіти лідерів "Народного фронту", завищена на 10 млн доларів. Водночас у МВС запевняли, що ціна не є завищеною.

16 грудня Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 автомобілів на суму 959,441 млн гривень.

Українська правда