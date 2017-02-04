В Авдіївці знову не змогли відновити електропостачання

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Субота, 4 лютого 2017, 00:22

Енергетики компанії "ДТЕК Енерго" не змогли відновити електропостачання в Авдіївці Донецької області через обстріли.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передають Українські Новини.

"Не дивлячись на кілька спроб виконання аварійно-відновлювальних робіт під час "зеленого коридору" 3 лютого, бригадам енергетиків ДТЕК не вдалося подати напругу на живильну підстанцію", - сказано в ньому.

У прес-службі зазначають, що в п'ятницю енергетики ДТЕК здійснили кілька спроб розпочати відновлення електропостачання, однак були змушені перервати роботи через обстріли.

Перша спроба була вранці о 7:50, проте о 8:20 працівники отримали повідомлення від військових про необхідність припинити просування через ризик відновлення обстрілів.

О 10:15 енергетики виїхали знову, але не змогли дістатися до місця робіт через нового обстрілу.

Також наголошується, що моніторингова група ОБСЄ не виїхала супроводжувати бригаду енергетиків.

При цьому в повідомленні наголошується, що енергетики підключили знеструмлені об'єкти за резервною схемою з обмеженням потужності.

Ремонтні бригади мають намір продовжити відновлювальні роботи 4 лютого в разі припинення обстрілів і надання "зеленого коридору".

В даний час без електропостачання залишаються місто Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція.

Теми: Авдіївка
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