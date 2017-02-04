Правоохоронці затримали координатора схем Курченка

1852 перегляди
0
Субота, 4 лютого 2017, 00:53

Правоохоронці затримали у місті Дніпро підприємця, що був організатором фіктивного вивезення за кордон, через Одеську область, великої партії нафтопродуктів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

За даними слідства вказаний чоловік займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

Затримання  здійснене за погодженням з Одеською облпрокуратурою, яка розслідує кримінальні провадження, пов'язані з незаконними махінаціями з нафтопродуктами ПАТ "Одеський нафтопереробний завод.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками. Внаслідок оборудки до державного бюджету не надійшло понад 1,2 мільярда гривень обов’язкових платежів.

Як відомо, раніше СБУ заявила про змову митниці з компаніями Курченка.

Раніше повідомлялося, що Курченко почав займатися торгівлею вугілля з окупованих територій Луганської області.

Детальніше читайте у статті "З нафти у вугілля. Курченко повертається".

Теми: Курченко прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За "схемою Курченка" одеські митники вкрали нафти на 1,2 мільярда - СБУ 3 лютого 2017, 10:51
Суд знову заарештував нафтобазу Курченка в Херсоні 24 січня 2017, 10:50
СБУ заявляє про змову митниці з компаніями Курченка 18 січня 2017, 16:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики вдруге обстріляли з артилерії Сартану
Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми
СБУ оприлюднила розмову, що свідчить про обстріли з житлових районів Донецька
День в АТО: 2 військових загинули, 5 поранено
Усі новини
Кіно

5 фільмів, які виходять в прокат у лютому

#MuslimBan

5 історій, як розбиває сім'ї Трампова заборона в'їзду мусульман