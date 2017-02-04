Правоохоронці затримали координатора схем Курченка

Правоохоронці затримали у місті Дніпро підприємця, що був організатором фіктивного вивезення за кордон, через Одеську область, великої партії нафтопродуктів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

За даними слідства вказаний чоловік займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

Затримання здійснене за погодженням з Одеською облпрокуратурою, яка розслідує кримінальні провадження, пов'язані з незаконними махінаціями з нафтопродуктами ПАТ "Одеський нафтопереробний завод.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками. Внаслідок оборудки до державного бюджету не надійшло понад 1,2 мільярда гривень обов’язкових платежів.

Як відомо, раніше СБУ заявила про змову митниці з компаніями Курченка.

Раніше повідомлялося, що Курченко почав займатися торгівлею вугілля з окупованих територій Луганської області.

Детальніше читайте у статті "З нафти у вугілля. Курченко повертається".