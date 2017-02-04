Хакери з РФ намагалися зламати пошту Норвезьких спецслужб
У Норвегії зафіксували хакерські атаки на дев'ять скриньок електронної пошти ряду співробітників держслужб.
Про це пише DW.com.
За версією правоохоронців, спробу зламу здійснили хакери групи APT29, імовірно пов'язаної з російською військовою і цивільною розвідкою.
Атак, зокрема, зазнали електронна пошта працівників служби безпеки Норвегії, членів Робочої партії, співробітників міністерства закордонних справ і військового університету.
Представник поліцейської служби безпеки Норвегії Мартін Бернсен повідомив, що служба була попереджена раніше в цьому році зарубіжним партнером про можливі атаки. Хакери, швидше за все, не змогли отримати "секретну інформацію", додав Бернсен.
Хакерська група ATP29 також відома під назвою Cozy Bear. Її підозрюють у спробах зламу серверів Демократичної партії США, Білого дому, Держдепартаменту та Пентагону.
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