Хакери з РФ намагалися зламати пошту Норвезьких спецслужб

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Субота, 4 лютого 2017, 02:32

У Норвегії зафіксували хакерські атаки на дев'ять скриньок електронної пошти ряду співробітників держслужб.

Про це пише DW.com.

За версією правоохоронців, спробу зламу здійснили хакери групи APT29, імовірно пов'язаної з російською військовою і цивільною розвідкою.

Атак, зокрема, зазнали електронна пошта працівників служби безпеки Норвегії, членів Робочої партії, співробітників міністерства закордонних справ і військового університету.

Представник поліцейської служби безпеки Норвегії Мартін Бернсен повідомив, що служба була попереджена раніше в цьому році зарубіжним партнером про можливі атаки. Хакери, швидше за все, не змогли отримати "секретну інформацію", додав Бернсен.

Хакерська група ATP29 також відома під назвою Cozy Bear. Її підозрюють у спробах зламу серверів Демократичної партії США, Білого дому, Держдепартаменту та Пентагону.

Теми: хакери Норвегія Росія
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