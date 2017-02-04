В суботу Порошенко поговорить з Трампом

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Субота, 4 лютого 2017, 05:36

Глава Білого дому Дональд Трамп і Президент України Петро Порошенко спланували розмову по телефону на суботу, 4 лютого.

Про це повідомила в п'ятницю ввечері прес-служба Білого дому, передає Укрінформ.

"О 16:45 (у Києві 23.45. - Ред.) розмова з Президентом України Петром Порошенком", - зазначається в повідомленні щодо графіку роботи президента США Дональда Трампа на суботу.

При цьому уточнюється, що глава Білого дому розмовлятиме з українським лідером зі свого маєтку Мар-а-Лаго в штаті Флорида, де він перебуватиме впродовж вихідних.

Крім того, в цей же день Дональд Трамп говоритиме з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.

Теми: Трамп Порошенко
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