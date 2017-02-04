ЗМІ: Росія згодна замінити Захарченка і Плотницького й вивела війська з ОРДЛО

Російська сторона змінила свою переговорну риторику в рамках "Нормандського формату", проявивши готовність обговорювати заміну керівництва "ЛНР-ДНР", а також висунувши вимоги щодо пенсійного забезпечення Києвом жителів тимчасово окупованих територій, припинення торговельної блокади і офіційного скасування АТО.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Сергій Рахманін.

За його інформацією, сьогодні російські дипломати демонструють формальну схильність до поступок.

"У контактах із західними дипломатами вони озвучують, наприклад, готовність обговорювати заміну Захарченка й Плотницького іншими, компромісними і навіть погодженими з партнерами з "нормандського формату" фігурами. Але готовність ця, на думку інформантів, пов'язана не з чуйністю до побажань Берліна і, тим більше, Києва. Є й прагматичніші мотиви: "вожді" трохи зарвалися, добряче прокралися. Це, до речі, одна з причин урізання фінансування "республік". Однак гіпотетичне зміщення одіозних "глав" ОРДО й ОРЛО Москва подає як демонстрацію своєї компромісності", - зазначає він.

Крім цього, Росія, як повідомляє автор, погодилася обговорювати можливість озброєння місії ОБСЄ та її право виконувати свої функції не тільки під час, але і після гіпотетичних виборів в ОРДЛО, хоча запропоновані Москвою чисельність і мандат місії Київ категорично не влаштовують.

Журналіст вказує, що Кремль також сприйняв вимоги щодо виводу з Донбасу своїх регулярних підрозділів ЗС, продемонструвавши свою "поступливість".

"Офіційно не визнаючи присутності кадрових військових у Донбасі, Росія продемонструвала "гнучку" відповідь на вимоги забрати звідти свої регулярні підрозділи. За даними наших джерел, значна частина російських військових останнім часом була виведена з ОРДЛО — як чергова демонстрація поступливості Кремля. Але чимале (і постійно поповнюване) угруповання, як і раніше, зосереджене поблизу кордонів України і в перший-ліпший момент може бути перекинуте в Донбас", - йдеться в статті.

При цьому, переговорні позиції росіян, за словами Рахманіна, також змінилися.

"Чи не головними вимогами стали обов'язкове пенсійне забезпечення Києвом жителів ОРДЛО, повне беззастережне скасування будь-яких форм торгової блокади та офіційне скасування АТО", - зазначає автор, вказавши, що авдіївске загострення дало РФ привід вдатися до миротворчої риторики, із закликами про "пацифікацію" України.

Автор підкреслює, що РФ, як і раніше не бажає поступатися в ключовому питанні, що стосується надання Києву контролю над кордоном.

"Росія, як і раніше, не бажає поступатися в ключовому питанні, — пропозиції не те що контролю кордону Києвом, а бодай постійного моніторингу його місією ОБСЄ Москва блокує. А без цього всі розмови про вибори, "особливий статус", деокупацію, реінтеграцію et cetera позбавлені будь-якого сенсу. Безглузді вони і без повного припинення вогню та повного відведення озброєння — відправної точки мінських угод", - підсумовує він.

Як відомо, раніше в рамках "нормандських" переговорів російська сторона наполягала на необхідності затвердження Україною "закону про особливий статус Донбасу" та повної амністії для бойовиків.

У суботу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник з посиланням на дані військової розвідки повідомив, що представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗС РФ попередили керівників так званої "ДНР", що в разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом вони будуть зміщені зі своїх посад.