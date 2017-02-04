ЗМІ: Росія згодна замінити Захарченка і Плотницького й вивела війська з ОРДЛО

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Субота, 4 лютого 2017, 15:04

Російська сторона змінила свою переговорну риторику в рамках "Нормандського формату", проявивши готовність обговорювати заміну керівництва "ЛНР-ДНР", а також висунувши вимоги щодо пенсійного забезпечення Києвом жителів тимчасово окупованих територій, припинення торговельної блокади і офіційного скасування АТО.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Сергій Рахманін.

За його інформацією, сьогодні російські дипломати демонструють формальну схильність до поступок.

"У контактах із західними дипломатами вони озвучують, наприклад, готовність обговорювати заміну Захарченка й Плотницького іншими, компромісними і навіть погодженими з партнерами з "нормандського формату" фігурами. Але готовність ця, на думку інформантів, пов'язана не з чуйністю до побажань Берліна і, тим більше, Києва. Є й прагматичніші мотиви: "вожді" трохи зарвалися, добряче прокралися. Це, до речі, одна з причин урізання фінансування "республік". Однак гіпотетичне зміщення одіозних "глав" ОРДО й ОРЛО Москва подає як демонстрацію своєї компромісності", - зазначає він.

Крім цього, Росія, як повідомляє автор, погодилася обговорювати можливість озброєння місії ОБСЄ та її право виконувати свої функції не тільки під час, але і після гіпотетичних виборів в ОРДЛО, хоча запропоновані Москвою чисельність і мандат місії Київ категорично не влаштовують.

Журналіст вказує, що Кремль також сприйняв вимоги щодо виводу з Донбасу своїх регулярних підрозділів ЗС, продемонструвавши свою "поступливість".

"Офіційно не визнаючи присутності кадрових військових у Донбасі, Росія продемонструвала "гнучку" відповідь на вимоги забрати звідти свої регулярні підрозділи. За даними наших джерел, значна частина російських військових останнім часом була виведена з ОРДЛО — як чергова демонстрація поступливості Кремля. Але чимале (і постійно поповнюване) угруповання, як і раніше, зосереджене поблизу кордонів України і в перший-ліпший момент може бути перекинуте в Донбас", - йдеться в статті.

При цьому, переговорні позиції росіян, за словами Рахманіна, також змінилися.

"Чи не головними вимогами стали обов'язкове пенсійне забезпечення Києвом жителів ОРДЛО, повне беззастережне скасування будь-яких форм торгової блокади та офіційне скасування АТО", - зазначає автор, вказавши, що авдіївске загострення дало РФ привід вдатися до миротворчої риторики, із закликами про "пацифікацію" України.

Автор підкреслює, що РФ, як і раніше не бажає поступатися в ключовому питанні, що стосується надання Києву контролю над кордоном.

"Росія, як і раніше, не бажає поступатися в ключовому питанні, — пропозиції не те що контролю кордону Києвом, а бодай постійного моніторингу його місією ОБСЄ Москва блокує. А без цього всі розмови про вибори, "особливий статус", деокупацію, реінтеграцію et cetera позбавлені будь-якого сенсу. Безглузді вони і без повного припинення вогню та повного відведення озброєння — відправної точки мінських угод", - підсумовує він.

Як відомо, раніше в рамках "нормандських" переговорів російська сторона наполягала на необхідності затвердження Україною "закону про особливий статус Донбасу" та повної амністії для бойовиків.

У суботу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник з посиланням на дані військової розвідки повідомив, що представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗС РФ попередили керівників так званої "ДНР", що в разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом вони будуть зміщені зі своїх посад.

Теми: "ДНР" "ЛНР" Росія
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Коментарі — 7
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IP: 163.172.170.---spitfire05.02.2017 02:10
пенсійне забезпечення жителів ОРДЛО
пропоную евакуювати притомних пенсіонерів на вільну територію України;
тих, кого затримали попри їхню волю, оголосити заручниками;
а колаборантів, які бажають підкорятись монголо-татарським загарбникам, оголосити зниклими безвісти, а в судах офіційно визнати їх загиблими.
наші заходи мають відповідати суворим умовам війни.

скасування будь-яких форм торгової блокади
дуже смішно, але в останньому блозі припорошена чоколятними грошима Леся Яхно докоряла Семенченку і "Самопомочі", що ті блокують торгівлю із ОРДЛО.
її господар Петро Порошенко та бидлоеліта хочуть торгувати, володар Росії теж цього бажає, і лише нечисельні рештки українського суспільства вважають, що держава в стані війни не може так нахабно зраджувати власних солдатів, інакше вони зрадять її.

офіційне скасування АТО
не можна скасувати фейкову операцію.
війни офіційно нема, а термін "АТО" не відповідає дійсності.
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IP: 62.210.254.---spitfire05.02.2017 02:07
пенсійне забезпечення жителів ОРДЛО
пропоную евакуювати притомних пенсіонерів на вільну територію України;
тих, кого затримали попри їхню волю, оголосити заручниками;
а колаборантів, які бажають підкорятись монголо-татарським загарбникам, оголосити зниклими безвісти, а в судах офіційно визнати їх загиблими.
наші заходи мають відповідати суворим умовам війни.

скасування будь-яких форм торгової блокади
дуже смішно, але в останньому блозі припорошена чоколятними грошима Леся Яхно докоряла Семенченку і "Самопомочі", що ті блокують торгівлю із ОРДЛО.
її господар Петро Порошенко та бидлоеліта хочуть торгувати, володар Росії теж цього бажає, і лише нечисельні рештки українського суспільства вважають, що держава в стані війни не може так нахабно зраджувати власних солдатів, інакше вони зрадять її.

офіційне скасування АТО
не можна скасувати фейкову операцію.
війни офіційно нема, а термін "АТО" не відповідає дійсності.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 76.66.85.---stork04.02.2017 20:24
Ситуацію можна спростити: тим, хто заробив, пенсію нараховувати, але виплачувати лише в разі, коли населений пункт перейде під юрисдикцію української влади.
А те, що окупанти пробують говорити дещо іншою мовою, свідчить, що сковорода під задницею нагрівається.
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IP: 195.177.124.---vvvvMAG04.02.2017 19:24
Як можна вивести те, чого нема?
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IP: 109.95.47.---Fry04.02.2017 16:41
Якщо Росія хоче скасування нібито блокади, якої насправді немає, значить необхідно запровадити реальну повну блокаду ОРДЛО, включно із забороною в'їзду туди та припиненням постачання води, газу та електрики. Хто хоче отримувати пенсію та жити в нормальних умовах - хай їде до неокупованої території, не повертаючись назад, або до Росії, якщо дуже подобається "русский мир". Звичайно, слід створити умови для тимчасового проживання біженців. Через півроку на окупованій території нікого не залишиться. Хтось скаже, що це негуманно, але це дасть змогу повернути окуповані території без війни та зберегти життя тисячам наших солдат.
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