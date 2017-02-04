Авдіївка: Обстрілами пошкоджено понад 150 будинків, води залишилося на 3-4 дні

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Субота, 4 лютого 2017, 16:33

За останній тиждень внаслідок інтенсивних обстрілів з боку бойовиків в Авдіївці пошкоджено або зруйновано понад 150 житлових будинків та будівель.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павла Малихіна.

"За ці дні у Старій Авдіївці було пошкоджено 144 приватних будинки, 8 багатоповерхівок, в них - 22 квартири. Знищено 4 гаража та пошкоджено будівлю залізничної станції", - повідомив Малихін

Глава ВЦА зазначив, що за минулу добу постраждалих серед цивільного населення немає.

"Внаслідок останнього обстрілу було поранено 2 співробітників ДержНС, одна жінка загинула, ще одну поранено. Також поранення отримав журналіст", - зазначив Малихін.

Він додав, що наразі Авдіївка залишається без світла, відновлювальні роботи тривають, у квартирах підтримується мінімальний рівень тепла, у місті організовано підвезення води і продуктів харчування, діє пункт обігріву.

Як повідомляє "Радіо Свобода", також Малихін повідомив, що воду для в Авдіївки централізованим водогоном подають по годинах приблизно раз на добу, відфільтрованої води залишилось на 3-4 запуски.

Після цього, за словами Малихіна, питною і технічною водою мешканців міста забезпечуватиме ДержНС. 

Бої поблизу Авдіївки на Донеччині тривають з 29 січня.

Теми: Авдіївка Донбас
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