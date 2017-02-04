Бойовики порушили режим тиші біля Авдіївки: обстріляли електриків

Роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції перервано: бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи.

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ та віце-прем’єра Геннадія Зубка.

"ДФС: роботи перервано. Режим припинення вогню порушено. Цивільне населення продовжує страждати. Припиніть вогонь зараз", - заявили у СММ ОБСЄ.

Як повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко, віце-прем’єр Геннадій Зубко поінформував главу держави про те, що відновити ремонтні роботи біля Авдіївки не вдалося через прицільний вогонь бойовиків.

"Попри режим тиші, російські бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи для відновлення постачання електроенергії до Авдіївки. ... Відновити ремонтні роботи не вдалося через прицільний вогонь. Відповідну інформацію надіслано ОБСЄ та нашим міжнародним партнерам. Україна вимагає від Росії негайно припинити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше у місії ОБСЄ заявили, що 4 лютого ДержНС розміновує дорогу до місця пошкоджень, щоб відновити електропостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

За даними ДержНС, о 12:00 для проведення робіт щодо розмінування та подальшого ремонту високовольтних ліній направлені піротехнічний підрозділ та бригади ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі".