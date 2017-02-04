Авдіївка: Бойовики почали штурм позицій сил АТО в районі промзони

40970 переглядів
7
Субота, 4 лютого 2017, 18:52

У зоні проведення АТО бойовики, попри домовленості про режим припинення вогню, розпочали штурмові дії позицій сил АТО в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152-мм гармат та мінометів калібру 120 мм.

Про це станом на вечір 4 лютого повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню для відновлення пошкоджених електромереж у населеному пункті Авдіївка російсько-окупаційні війська грубо порушили режим "Тиша".  Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152-мм гармат та мінометів 120 мм калібру", - заявили у штабі.

"Противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті", - підкреслили у штабі АТО. 

За повідомленням Міноборони України,  бойовики почали штурмові дії в районі опорного пункту "Орел". 

"Начальник Генштабу доповів президенту України щодо порушення режиму "тиші", якого попередньо було досягнуто...  Також повідомлено СЦКК та ОБСЄ та проінформовано щодо адекватного реагування на відповідне порушення із рівнозначного озброєння, котре застосовують російсько-окупаційні війська", - зазначили у Міноборони.

За даними прес-центру штаба АТО, станом на 18:00 4 лютого зафіксовано 35 обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків, одного військового поранено.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Кам'янку і Авдіївку з танків і БМП, Новолуганське - з артилерії калібру 152 мм, Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Зайцеве - зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів  обстріляно Чермалик, Широкине, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Талаківку. По Чермалику вогонь вів танк. 

"У напрямку Луганська по Новозванівці вели вогонь з РСЗВ БМ-21 "Град". З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

Як відомо, ситуація в Авдіївці різко загострилася 29 січня, проте 1 лютого бойовики частково припиняли вогонь згідно з домовленостями щодо білоруського режиму "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" і обстріляли бригаду електромонтажників.

2 лютого бойовики нетривалий час дотримувалися "режиму тиші".

Про ситуації в Авдіївці та про причини загострення можна прочитати тут.

Теми: Авдіївка Донбас Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клімкін про обстріли Авдіївки та порушення "тиші": Це все, що треба знати про Кремль 4 лютого 2017, 20:29
СЦКК: За 5 діб по Авдіївці випустили 7500 боєприпасів 4 лютого 2017, 19:28
Авдіївка: Установи працюють у штатному режимі, у понеділок запустять школи та дитсадки 4 лютого 2017, 18:35
powered by lun.ua
Коментарі — 7
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.240.190.---OldLion04.02.2017 21:14
misha__kr:Доки буде Порошенко і олігархи при владі наступу не буде.
- хрін вам, а не наступ. Не дочекаєтесь підставити нас під порушення Мінських угод та повномасштабне вторгнення "російських миротворців". Ви вже і з житлових кварталів Донецька гатите з ГРАДів, аби викликати вогонь по місту. І не дочекавшись самі гатите по місту, імітуючи "ответку" ЗСУ. І про наш "наступ" тут волаєте. І провокаційні СМС бійцям на телефони шлете - "Ти мёрзнешь в окопе, а генералы у камина омаров едят" - як мали діти. Про "Вальцмана" квохчите. А наші бійці стоять як скеля, непорушно і такої вам дають відсічі - морги вже забиті в Донецку.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.240.190.---OldLion04.02.2017 21:04
vicor:
VIK7352
Про таких як ти кажуть - дурному не скучно й самому
- він не дурне, він на роботі. Якщо нічого не виходить в них на фронті, то треба розхитувати зсередини. Знову белькотіння про "війсковий стан", "з автоматами проти ГРАДів" та інша хрінотінь.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 176.100.177.---boreas04.02.2017 20:00
Москалі маскуються під українців і українською мовою ведуть пропаганду проти Порошенка, це зрозуміло - їм поважно сіяти розбрати в наших рядах. Але ніхрена у них не вийде.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 82.207.59.---misha__kr04.02.2017 19:40
Доки буде Порошенко і олігархи при владі наступу не буде. Їм роз'вязка не потрібна, для них війна - це нові мільярди в кишеню. А тому все вирішиться після зникнення Вальцмана і наступу москалів на Україну в кінці 2017.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.165.46.---Бодро04.02.2017 19:35
vik7352 - До чого тут Порошенко, ти що хворий?? чи просто не в курсі. Відомо, що наші відбиваються і досить вдало..
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
СЦКК: За 5 діб по Авдіївці випустили 7500 боєприпасів
Горбатюк: РФ відмовила у екстрадиції 12 екс-"беркутівців", у тому числі Садовника
Авдіївка: Бойовики почали штурм позицій сил АТО в районі промзони
Авдіївка: Установи працюють у штатному режимі, у понеділок запустять школи та дитсадки
Усі новини
Виступи TEDxKyiv

Зв`язок поколінь, сила популізму, комета Чурюмова та Євангеліє для гопників

Афіша на 3-5 лютого

Концерт при свічках, хороша компанія для п'ятниці, ніч кіно в Циферблаті...