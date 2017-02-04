Горбатюк: РФ відмовила у екстрадиції 12 екс-"беркутівців", у тому числі Садовника

РФ відмовила Україні в екстрадиції 12 "екс-беркутівців", оскільки ними було отримано російське громадянство.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Це ми говоримо про епізод 20 лютого, де інкримінується причетність до розстрілів 26 "беркутівцям", 5 з яких перебувають під вартою і відбуваються судові засідання. Інші в розшуку. Ми, враховуючи оперативні дані про те, що вони можуть перебувати на території РФ, направили запити про їх екстрадицію до РФ. Ми направили про екстрадицію всіх 21, але на сьогодні прийшла відповідь, що 12 осіб отримали громадянство РФ, двоє з них - право на тимчасове проживання", - сказав Горбатюк.

Він також зазначив, що екс-командир спецроти "Беркут" Дмитро Садовник отримав російське громадянство через півтора місяці після того, як втік з-під домашнього арешту в Україні.

"Що цікаво, що командир цієї роти Садовник, який незаконно був звільнений з-під варти в жовтні 2014 року, вже на початку грудня того ж року отримав громадянство, тобто через півтора місяці, чоловік, який втік у нас з-під домашнього арешту вже отримав. Напевно, була якась спрощена процедура. А якщо говорити про законодавство РФ, що спрощена застосовується до тих, хто приніс якусь користь РФ, то виникає питання, чому була така швидкість у наданні громадянства", - зазначив Горбатюк.

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ повідомив, що по екстрадиції інших "екс-беркутівців" відповіді від РФ поки не надходило.

Як відомо, екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі 39 учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

У березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою у вбивствах на Інститутській. У вересні 2014 р Садовник був відпущений судом під домашній арешт, а у жовтні екс-командир роти "Беркута" втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдана на Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Разом з тим у Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського. Суд продовжив арешт Аброськіна, Зінченка, Маринченка, Тамтури і Янишевського до 17 березня.

У січня цього року видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Москва через ватажків ОРДЛО домагається звільнення в рамках мінського процесу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності, а також фігурантів справи "2 травня" в Одесі. Раніше видання повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.