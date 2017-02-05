Трамп: США працюватимуть над відновленням миру в Україні
Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.
Про це йдеться в заяві Білого дому, передає "Reuters".
"Ми будемо працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону", - сказав Трамп.
Як відомо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.
В ході розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.
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Самой сильной рекламой Украины в США мог бы стать постер с надписью "Twenty years ago Ukraine gave away 1240 nuclear missiles because US and Russia promised to protect us. Now US hesitates to give us 1000 "Javelins" to help us protect ourselves from Russian invasion".*
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("Двадцать лет назад Украина отдала 1240 ядерных ракет, потому что США и Россия обещали нас защищать. Сейчас США колеблется, дать ли нам 1000 "Джевелинов", чтобы мы могли защитить себя от вторжения ядерной России")
5 лютого 2015 р. ·
Самой сильной рекламой Украины в США мог бы стать постер с надписью "Twenty years ago Ukraine gave away 1240 nuclear missiles because US and Russia promised to protect us. Now US hesitates to give us 1000 "Javelins" to help us protect ourselves from Russian invasion".*
("Двадцать лет назад Украина отдала 1240 ядерных ракет, потому что США и Россия обещали нас защищать. Сейчас США колеблется, дать ли нам 1000 "Джевелинов", чтобы мы могли защитить себя от вторжения ядерной России")
5 лютого 2015 р. ·