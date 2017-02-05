Трамп: США працюватимуть над відновленням миру в Україні

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Неділя, 5 лютого 2017, 02:45

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає "Reuters".

"Ми будемо працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону", - сказав Трамп.

Як відомо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

В ході розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

Теми: Порошенко Трамп
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Коментарі — 4
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IP: 195.177.124.---vvvvMAG05.02.2017 10:18
Adam Viter ваш коментар найкращий!
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IP: 195.177.124.---vvvvMAG05.02.2017 10:17
Adam Viter:
Самой сильной рекламой Украины в Европе был постер с Джемилевым в Чехии со словами "Я отсидел три года за несогласие с оккупацией Чехословакии. Теперь президент Чехии требует, чтобы я признал оккупацию Крыма".
Самой сильной рекламой Украины в США мог бы стать постер с надписью "Twenty years ago Ukraine gave away 1240 nuclear missiles because US and Russia promised to protect us. Now US hesitates to give us 1000 "Javelins" to help us protect ourselves from Russian invasion".*

++++!
("Двадцать лет назад Украина отдала 1240 ядерных ракет, потому что США и Россия обещали нас защищать. Сейчас США колеблется, дать ли нам 1000 "Джевелинов", чтобы мы могли защитить себя от вторжения ядерной России")
5 лютого 2015 р. ·
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IP: 91.225.121.---DND05.02.2017 10:00
Оказывается за добровольную сдачу ядерного оружия, т.е. за улучшение безопасности той же АМЕРИКИ, Украину наказали войной , аннексией территории и полным пофигизмом. А скажите, что сделают в плане разоружения от оружия массового уничтожения посмотрев на роздолбленную нищую и ограбленную Украину? Правильно? пошлют на три координаты США которая превратилась в пиндосию которая не выполняет своих международных обязательств. Это страна лгунов и обманщиков, как и Россия страна воров и циников. Наверно товарищ Ын тычет на то что осталось от Украины и говорит Вот товарищи к чему приводит дружба с США Россией, ЕС и Англиеей! Будем делать уже ядерные носители для удара по лживому дяди Сэму и безбашенной тети Рашки.
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IP: 178.92.10.---Adam Viter05.02.2017 07:06
Самой сильной рекламой Украины в Европе был постер с Джемилевым в Чехии со словами "Я отсидел три года за несогласие с оккупацией Чехословакии. Теперь президент Чехии требует, чтобы я признал оккупацию Крыма".
Самой сильной рекламой Украины в США мог бы стать постер с надписью "Twenty years ago Ukraine gave away 1240 nuclear missiles because US and Russia promised to protect us. Now US hesitates to give us 1000 "Javelins" to help us protect ourselves from Russian invasion".*
("Двадцать лет назад Украина отдала 1240 ядерных ракет, потому что США и Россия обещали нас защищать. Сейчас США колеблется, дать ли нам 1000 "Джевелинов", чтобы мы могли защитить себя от вторжения ядерной России")
5 лютого 2015 р. ·
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