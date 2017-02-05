Трамп: США працюватимуть над відновленням миру в Україні

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає "Reuters".

"Ми будемо працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону", - сказав Трамп.

Як відомо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

В ході розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.