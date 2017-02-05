Штаб АТО: ЗСУ відбили атаку бойовиків в районі Авдіївки

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Неділя, 5 лютого 2017, 06:44

За минулу добу бойовики вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій, всього зафіксований 51 обстріл. В результаті один боєць ЗСУ поранений, ще один травмований.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152 міліметрових гармат та мінометів 120 калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли Кам'янку і Авдіївку з танків і БМП. З артилерії калібру 152 мм сепаратисти обстріляли Новолуганське. З 120 і 82 мм мінометів - Авдіївку і Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів і гранатометів терористи вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлопілю, Водяному, Талаківці. По Чермалику також вогонь вів танк і ПТРК.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" бойовики били по Новозванівці. З мінометів різних калібрів сепаратисти обстріляли Богуславське, Попасну і Новозванівку. Попасну також обстрілював снайпер, по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Теми: АТО Донбас Авдіївка
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