Штаб: Російська сторона СЦКК гальмує проведення ремонтних робіт

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Неділя, 5 лютого 2017, 09:44

Штаб АТО звинувачує російську сторону СЦКК в неконструктивному підході до вирішення гуманітарних проблем через значне обмеження кількості працівників, необхідних для проведення ремонтних робіт на Донбасі.

Як ідеться в оприлюдненій прес-центром штабу в неділю заяві, 3 лютого перший заступник спеціально моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг надіслав пропозицію стосовно введення режиму "Тиша".

"Передбачалося, що режим припинення вогню мав розпочатися з 8.00 5 лютого 2017 року в районі, обмеженому населеними пунктами Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт-Піски та двома районами міста Донецьк. Після цього мали розпочатися ремонтні роботи для відновлення важливих об’єктів життєдіяльності та інфраструктури", - констатували в штабі.

Збройні Сили України та українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню повністю підтримали дану ініціативу й надали письмові гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури.

"У той же час, російська сторона СЦКК станом на 06.00 5 лютого в односторонньому порядку обмежила кількість працівників і саперів, необхідних для проведення ремонтних робіт до 10 осіб, у той час, коли для їх якісного виконання необхідно щонайменше 30 осіб", - йдеться в заяві.

"Такий не конструктивний підхід до рішення гуманітарних проблем значно ускладнює відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу", - вважають у штабі.

Разом  з тим у СММ ОБСЄ повідомили, що патруль ОБСЄ разом з заступником голови місії Олександром Хугом прибув до Донецької фільтрувальної станції.

"Готові сприяти процесу ремонту", - зазначили у місії. 

Як відомо, з вини бойовиків уже кілька днів не можуть бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК дає гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушують.

Так, у суботу бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

У суботу ввечері голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК знову дала гарантії припинення вогню в Авдіївці на неділю. Він зазначив, що вранці в неділю ремонтні бригади почнуть відновлювальні роботи.

Українська правда

Теми: Авдіївка АТО
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