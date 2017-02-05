В окупованому Криму відпустили адвоката Курбедінова

Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольского ізолятора після 10 діб арешту.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook у неділю.

Як повідомлялося, 26 січня силовики, що представилися співробітниками центру "Э" МВС окупованого Криму, затримали Курбедінова, провели обшуки у нього в офісі та за місцем проживання, де зареєстрована юридична колегія.





З приміщення суду Курбедінова вивели під охороною, заарештувавши на 10 діб.



ФСБ Росії звинувачує його в поширенні екстремістських матеріалів.



Україна поскаржиться на арешт Курбедінова в ОБСЄ.



Еміль Курбедінов є захисником у кількох резонансних справах, відкритих російськими властями окупованого Криму проти громадських активістів. Зокрема, він захищає декількох затриманих у справі "Хізб-ут-Тахрір", "справі 26 лютого" заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і журналіста Миколу Семену.