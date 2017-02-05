В окупованому Криму відпустили адвоката Курбедінова

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Неділя, 5 лютого 2017, 10:13

Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольского ізолятора після 10 діб арешту.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook у неділю.

Як повідомлялося, 26 січня силовики, що представилися співробітниками центру "Э" МВС окупованого Криму, затримали Курбедінова, провели обшуки у нього в офісі та за місцем проживання, де зареєстрована юридична колегія.



З приміщення суду Курбедінова вивели під охороною, заарештувавши на 10 діб.

ФСБ Росії звинувачує його в поширенні екстремістських матеріалів.

Україна поскаржиться на арешт Курбедінова в ОБСЄ.

Еміль Курбедінов є захисником у кількох резонансних справах, відкритих російськими властями окупованого Криму проти громадських активістів. Зокрема, він захищає декількох затриманих у справі "Хізб-ут-Тахрір", "справі 26 лютого" заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і журналіста Миколу Семену.

Теми: Крим
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