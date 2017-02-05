Нардеп із "блокади" вдарив поліцейського на блокпості – поліція

14295 переглядів
10
Неділя, 5 лютого 2017, 17:15

На блокпості в Бахмуті Донецької області народний депутат, який бере участь у блокаді залізничного переїзду, вдарив співробітника поліції і погрожував іншим поліцейським фізичною розправою.

Про це повідомила в неділю прес-служба поліції Донецької області з посиланням на слова потерпілого.

Співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні із забоєм грудної клітини та був госпіталізований. Травму отримав на блокпості у Бахмуті під час виконання службових обов’язків, коли група людей намагалася перешкодити перевірці їхнього автомобілю.

"Встановлено, що 4 лютого на блокпості був зупинений автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС", - повідомили в поліції.

Там зазначили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення трафіку нелегальної зброї та її витоку у мирні області України задля збереження життя громадян.

"Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу", - заявили в поліції.

Крім того, під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою, висловлював погрози фізичної розправи у бік поліцейських, які виконували свої обов’язки, та виказував наміри відібрати у них зброю, у разі здійснення перевірок вказаного автомобілю на інших блокпостах.

Вказаний факт зареєстрований до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка. На цей час співробітник Бахмутського ВП, який отримав тілесні ушкодження, перебуває у лікарні.

Прізвище народного депутата у повідомленні поліції не називається.

Раніше речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай повідомляла, що серед блокувальників залізниці на Луганщині перебувають нардепи Семен Семенченко, Павло Костенко, Тарас Пастух, Володимир Парасюк.

Як повідомлялося, 2 лютого ветерани і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області.

Акція "блокади торгівлі з окупантами" розпочалася 25 січня, коли активісти заблокували залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте, а також станцію "Світланове" із закликами про припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями.

Прокуратура 26 січня відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області на лінії розмежування.

28 січня організатори блокади Донбасу заявили про намір її розширити.

Представники місцевої влади, голова СБУ осудили такі дії, назвавши їх популістськими.

31 січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що отриманню вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі на даний момент немає альтернативи.

Українська правда

Теми: Донецька область поліція блокада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Сартані пошкоджено 30 будівель. Під обстріл потрапив будинок з дітьми 4 лютого 2017, 11:47
powered by lun.ua
Коментарі — 10
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 50.70.246.---Potting Soil05.02.2017 19:09
Не розумію дописів знизу і емоції щодо того хто "падла"
Іхало авто, його зупинили для перевірки, знайшли зброю, почали перевіряти, якийсь депутат почав перешкоджати і вдарив перевіряючого. Депутата - безсумнівно до буцегарні ОДРАЗУ. Поліцейського - якщо вимагав винагороду - також. Якщо ні - все пучком. Але депутат МУСИТЬ бути покараним за будь-яких обставин. І за перевіз зброї, і за рукоприкладання. В нього мало повноважень і можливостей діяти законним шляхом? Тварі і рагулі якісь ці депутати поголовно.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.81.136.---Marina Kranich05.02.2017 19:03
Хлопці, що блокують постачання стратегічної продукції окупантам - справжні герої. Справжні! А ті, хто їм заважає - останні скоти і падли. Щоб ви всі поздихали. До останнього. Тху на вас, тьху! І ще раз тьху! Гади повзучі.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 188.230.75.---Yuri Selegenenko05.02.2017 18:40
Парасюк 100%
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.225.121.---DND05.02.2017 18:11
Мусорка треба було пристрілити як людину, що співпрацює з окупантом. Мусорня в Княжичах себе показала, що вона підла і бандитьська.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 109.95.47.---Fry05.02.2017 18:04
Тобто ми платимо податки на утримання поліції, щоб вони груддю захищали торгівлю з сепаратистами? І за це тисячі українських воїнів віддали свої життя - щоб хтось міг заробляти, торгуючи з ОРДЛО? Це називається "співробітництво з терористами" та "зрада", і не треба розповідати казок, що ми все замерзнемо, якщо не будемо купувати криваве донецьке вугілля.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
АТО у неділю: обстріли з танків і мінометів, одного військового поранено
Віце-президент США: скасування санкцій залежатиме від поведінки РФ в Україні
Нардеп із "блокади" вдарив поліцейського на блокпості – поліція
Порошенко: Авдіївка нарешті зі світлом
Усі новини
12 кліпів січня

Від Dakh Daughters до Green Day

Потреби, контакти

Чим ви можете допомогти Авдіївці