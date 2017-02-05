Авдіївка: До електропостачання підключене майже все місто
До електропостачання підключене майже всю Авдіївку, відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі тривають.
Про це станом на 20:00 повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"Залишаються не підключеними лише мікрорайон "Ювілейний", вулиці Грушевського, Маяковського, Степна, Незалежності, 50-ти річчя АКХЗ, Пархоменко та вулиця Донецька", - йдеться у повідомленні.
За даними ДержНС, піротехнічними групами Головного управління ДержНС у Донецькій області проведено обстеження дороги від н.п.Кам'янка до Донецької фільтрувальної станції 3,5 км та 2,1 га території поблизу Донецької фільтрувальної станції.
"Для проведення робіт з розмінування направлені 2 піротехнічні групи (7 осіб особового складу) ГУ ДСНС України у Донецькій області та 2 одиниці техніки", - зазначили у службі.
Глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський повідомив, що 6 лютого усі школи Авдіївки готуються відновити навчання.
"До Авдіївки прибули фахівці-проектувальники для обстеження багатоповерхівок, документування руйнувань і технічних висновків для наступного їх відновлення. Продовжуємо складати акти обстежень руйнувань цивільних об’єктів міста. ... Рементно-будівельні бригади продовжували склити вікна багатоповерхівок. Сьогодні засклили вікна близько 100 квартир. Перед включенням електропостачання провели профілактичний ремонт поверхових розподілювальних щитків у багатоповерхівках, підключили до електромережі 18 точок, які були пошкоджені внаслідок обстрілів", - зазначив Жебрівський.
Він повідомив, що 5 лютого до Авдіївки приїжджала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка оцінила роботу лікарні.
"Зауважила, що на прикладі організації роботи медиків в Авдіївці у міністерстві розроблять алгоритм дій для інших міст України. Особливо для прифронтових територій", - додав Жебрівський.
Також за його словами, 5 лютого з Крматорська доставлено 2 авто з допомогою для Мар’їнки та Красногорівки, в Авдіївку прибули 6 вантажівок із гуманітарною допомогою.
Українська правда
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