На посаду голови Нацполіції визначили трьох претендентів

Члени Комісії планують подати на розгляд міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова кандидатури Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомив секретар Комісії Євген Захаров.

Захаров розповів, що члени Консультативної комісії в суботу зустрічалися з главою МВС Арсеном Аваковим.

За його словами, вони мали з міністром "змістовну дискусію" щодо кандидатів. Як повідомив Захаров, вже сьогодні троє відібраних кандидатів мають зустрітися з міністром Аваковим. А ім'я переможця конкурсу на посаду голови Нацполіції, за словами Захарова, можна чекати найближчими днями.

Конкурсна комісія обрала трьох претендентів Фото романа романюка, Уп

Костянтин Бушуєв - заступник голови Нацполіції.

Андрій Вишневський - Директор "Координаційного центру з надання правової допомоги".

Сергій Князєв - начальник Департаменту карного розшуку НПУ.

Процедура конкурсу, прийнята комісією, передбачала отримання до 9 січня резюме та мотиваційного листа від кожного бажаючого обійняти посаду керівника Національної поліції України (НПУ). При цьому 45 кандидатів надіслали свої документи в період з 4 по 8 січня, так що переклад останніх документів англійською був завершений тільки 15 січня.

Загалом надійшло 70 заявок на участь у конкурсі від кандидатів, але 24 кандидати не відповідали необхідним кваліфікаційним вимогам до посади: мати повну вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 7 років, стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Ці 24 кандидати були зняті з конкурсу, решта 46 були запрошені на кваліфікаційне тестування, яке проходило 24 січня. Три кандидати відмовилися від подальшої участі в конкурсі, і тестування пройшли 43 кандидати.

Українська правда