Під Авдіївкою знову стріляють

В Авдіївці чути звуки бою, повідомив заступник голови спостережної місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Доки хоробрі працівники ДФС (Донецької фільтрувальної станції – УП) відновлюють роботу станції, СММ чує на віддалі перші за сьогодні звуки обмеженого бою. Припиніть вогонь", - цитує Хуга Twitter сторінка СММ ОБСЄ.

Hug: While brave DFS workers attempt to restart station SMM hears for the 1st time today limited battle noise in the distance. Stop fighting — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 6, 2017

Водночас в ДСНС повідомили, що станом на 11:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключено всіх жителів Авдіївки. Залишається відсутнім електропостачання у 5 населених пунктах (400 абонентів), що розташовані поблизу Авдіївки.

До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

6 лютого з міста евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей). Загалом, з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).

"Українська правда"