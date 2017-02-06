Марчук: На Донбасі Україну чекає "болючий компроміс"

Представник України у підгрупі безпеки на Мінських переговорах Євген Марчук вважає, що Україні доведеться піти на болісні поступки у конфлікті на Донбасі, але не ті, які пропонує бізнесмен Пінчук.

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

"Україна неминуче наближається до болючого етапу. Світовий досвід подібних конфліктів каже, що в підсумку всі приходять до болючого компромісу і діапазону поступок. Але не тих, які пропонував Віктор Пінчук", - зазначив Марчук.

"Не йдеться про компроміс з бойовиками, захарченками і Росією. Не можуть бути предметом компромісу питання державного кордону, суверенітету, незалежної зовнішньої і внутрішньої політики, а також інші базові параметри державності", - додав він.

За словами переговорника, поступки стосуватимуться перехідного періоду і принципів формування місцевих органів влади на цей проміжок часу.

"У ці адміністрації можуть увійти представники місцевого населення, які залишалися на тимчасово окупованій території та були змушені десь працювати, але вони не брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Центральна влада, забезпечуючи функціонування загальнонаціонального законодавства, бере на себе допоміжну роль і залучає міжнародні інвестиції на відновлення, а робочі моменти повинні вирішуватися місцевими жителями", - вважає Марчук.

Також, на його думку, поступки можуть стосуватися відведення військової техніки з обох сторін.

"Якщо державний кордон ніколи не може бути предметом компромісу, то особливий режим його функціонування в перехідний період може бути предметом для дискусії, але тільки в інтересах місцевого населення", - додав він.

За словами дипломата, причина, з якої досі ніхто не говорив про подібні поступки, полягає в тому, що політик, який їх озвучить, поставить хрест на своїй кар'єрі. Крім того, вважає Марчук, такий компроміс не пройде через нинішню Верховну Раду.

"Але інакше швидких результатів ми не дочекаємося. Ультимативність щирої і праведної патріотичної позиції в низці випадків буде ускладнювати нам завдання з врегулювання ситуації", - додав він.