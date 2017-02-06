Генпрокуратура РФ пояснила, чому не хоче затримувати Януковича

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Понеділок, 6 лютого 2017, 17:22

Генпрокуратура РФ заявляє, що відмовила Україні в тимчасовому затриманні та взятті під варту Віктора Януковича, вважаючи його переслідування політично мотивованим.

Про це заявив офіційний представник відомства Олександр Курінний, передають РИА Новости.

Курінний сказав, що в 2015-2016 роках з Генпрокуратури України у зв'язку з проведенням досудових розслідувань надходили клопотання про тимчасове затримання та взяття під варту Віктора Януковича.

У результаті зазначені клопотання залишено без задоволення на підставі пункту 2 статті 3 Європейської конвенції про видачу.

Відповідно до зазначеної статті конвенції, видача не здійснюється, якщо особу обвинувачують у вчиненні політичного злочину.

Представник Генпрокуратури уточнив, що російське наглядове відомство відмовило Україні у задоволенні клопотань у 2015-2016 роках.

В середині січня Генеральна прокуратура РФ заявляла, що не отримувала від компетентних органів України запитів про видачу Віктора Януковича.

Як відомо, Янукович втік у Росію, він давав свідчення у справі проти беркутівців по скайпу.

Теми: Генпрокуратура Росія Янукович
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