Хуг: В районі Маріуполя знову стало гаряче

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України Олександр Хуг висловив стурбованість ситуацією, що складається в районах поблизу Маріуполя.

Про це він сказав на прес-конференції в понеділок.

"Ми відзначаємо, що райони на півночі та північному-сході від Маріуполя знову стали "гарячою точкою", і також ми бачили, що по обидва боки там використовується заборонене озброєння, включаючи ракетні системи залпового вогню, і це, на жаль, призвело до того, що серед населення є постраждалі", - заявив Хуг.

У той же час в прес-центрі АТО заявили про спроби російських ЗМІ дискредитувати Збройні сили України за допомогою поширення неправдивої інформації про плани щодо обстрілу Маріуполя.

"Сьогодні російські ЗМІ розгорнули чергову інформаційну кампанію проти українських військ, що перебувають в районі проведення АТО. Так, в мережі Інтернет активно поширюється інформація про нібито наявність в українських військових планів обстрілу міста Маріуполь", - сказано в повідомленні.

У штабі АТО вважають, що поширення подібних фейків - це "штучне створення інформаційних приводів для прикриття власних планів (Росії) щодо обстрілу мирного населення міста на подконрольной Україні території".

Українська правда, Інтерфакс