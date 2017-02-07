Бойовики обстріляли Курдюмівку, загинув підліток

1313 переглядів
0
Вівторок, 7 лютого 2017, 01:30

Бойовики увечері 6 лютого з мінометів обстріляли населений пункт Курдюмівка в Донецькій області, який розташований поблизу Торецька.

Про це повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

В результаті обстрілу підліток отримав осколкове поранення в серце, він помер по дорозі в лікарню.

"Надійшла інформація від батьків, що в результаті обстрілу їх син, 2001 року народження, отримав осколкове поранення в серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні. Вже в дорозі стало відомо, що хлопець помер", - повідомив Аброськін.

Як написав Аброськін, станом на 22:00 6 лютого обсттріл селища ще тривав.

Теми: Донецька область Донбас поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Учасник "блокади" дав ляпаса Аброськіну, але той був не проти 6 лютого 2017, 20:34
Нардеп Парасюк із "блокади" вдарив поліцейського на блокпості – поліція 5 лютого 2017, 17:15
У Сартані пошкоджено 30 будівель. Під обстріл потрапив будинок з дітьми 4 лютого 2017, 11:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Єврокомісар Ган: Підстав для зняття санкцій з РФ немає
Бойовики обстріляли Курдюмівку, загинув підліток
Хуг: В районі Маріуполя знову стало гаряче
День в АТО: Бойовики стріляли 40 разів, тіла своїх забирати не хочуть
Усі новини
Українці

Українка стане головною диригенткою Опери Граца в Австрії

Інтерв'ю

Лідер "Bahroma": Сподіваюся, через 10 років нас вже не буде